Перші перемоги F-16 у 2024 році: Ігнат прокоментував заяву Кулеби й назвав недолік зброї Заходу
Винищувачі F-16 надзвичайно потрібні українському війську, оскільки вони здатні знищувати як цілі у повітрі, так і на землі. Однак у всього озброєння, яке передають західні партнери є серйозний недолік – її завжди мало.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Зазначимо, що днем раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цього року вже мають бути перші перемоги F-16 в небі над нашою державою.
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Ігнат про F-16
Юрій Ігнат зазначив, що чув інтригуючу заяву Дмитра Кулеби щодо перемог F-16 в українському небі. Речник наголосив, що ці винищувачі можуть ефективно знищувати і "Шахеди" і крилаті ракети. На думку Ігната, вони були створені для цього, на відміну від радянських літаків.
Водночас F-16 можуть завдавати удари й по наземних цілях. Україні потрібні не лише винищувачі, а й той спектр озброєння, що йде до них. Перш за все це допоможе перебити ворожу логістику. Боєприпаси – це основа. Тоді будуть перемоги.
Дійсно є підготовка глобальна, партнери покроково діють відповідно до плану дії. Є чіткий план дій щодо постановки на озброєння цього типу літака. Підготовка інфраструктури та інженерів, які будуть забезпечувати експлуатацію,
– додав Ігнат.
Україні потрібно більше озброєння. Пілоти називають лише один недолік тої зброї, що ми отримуємо – її мало. Кількість потрібна для болючих ударів – як було у Росії, так і на окупованих територіях.
F-16 та Україна
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що передача винищувачів F-16 – це складний процес. Підготовка триває за графіком та за тим планом, який на сьогодні має наша сторона. Жодних форс-мажорів там немає. Ці літаки обов'язково будуть в українському небі.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про навчання пілотів на F-16. Воно відбувається в різних країнах. Найперша група зараз навчається в Данії. Вони найшвидше закінчать усі процеси. Інша група пілотів, яка вчиться в Британії, – це випускники 2023 року. Також є ще одна група, яка працює у Сполучених Штатах.
- Водночас після заяви командувача Сухопутних військ Олександра Сирського почали доноситися думки, що Україні потрібні, наприклад, ще й штурмовики А-10. Однак Повітряні Сили наголосили, що пріорітетом є саме винищувачі F-16, оскільки воно багатофункціональні. Вже після їх освоєння можна говорити про інші літаки.