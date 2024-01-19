Перші перемоги F-16 у 2024 році: Ігнат прокоментував заяву Кулеби й назвав недолік зброї Заходу

Винищувачі F-16 надзвичайно потрібні українському війську, оскільки вони здатні знищувати як цілі у повітрі, так і на землі. Однак у всього озброєння, яке передають західні партнери є серйозний недолік – її завжди мало.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Зазначимо, що днем раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цього року вже мають бути перші перемоги F-16 в небі над нашою державою.

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Ігнат про F-16

Юрій Ігнат зазначив, що чув інтригуючу заяву Дмитра Кулеби щодо перемог F-16 в українському небі. Речник наголосив, що ці винищувачі можуть ефективно знищувати і "Шахеди" і крилаті ракети. На думку Ігната, вони були створені для цього, на відміну від радянських літаків.

Водночас F-16 можуть завдавати удари й по наземних цілях. Україні потрібні не лише винищувачі, а й той спектр озброєння, що йде до них. Перш за все це допоможе перебити ворожу логістику. Боєприпаси – це основа. Тоді будуть перемоги.

Дійсно є підготовка глобальна, партнери покроково діють відповідно до плану дії. Є чіткий план дій щодо постановки на озброєння цього типу літака. Підготовка інфраструктури та інженерів, які будуть забезпечувати експлуатацію,

– додав Ігнат.

Україні потрібно більше озброєння. Пілоти називають лише один недолік тої зброї, що ми отримуємо – її мало. Кількість потрібна для болючих ударів – як було у Росії, так і на окупованих територіях.

F-16 та Україна