Перші ракети зайшли в Україну та змінюють напрямок: не нехтуйте тривогою
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що перші ракети, які Росія запустила по Україні з Каспійського моря, вже зайшли у наш повітряний простір.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що швидкісні ракети летять з півночі. Людей закликали негайно пройти в укриття.
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Що кажуть в Повітряних силах про пуски ракет
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ракети летіли у напрямку Сходу. Проте згодом змінили курс на Південно-Східний напрямок. Зокрема, мовилось про Дніпро.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Можливий напрямок – Кременчук, Кропивницький! Не ігноруйте тривогу!
– попередили військові.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав уважно ставитись до тривог та не знімати роботу ППО та не відправляти ті відео сумнівним каналам та "ботам".
Згодом у моніторингових телеграм-каналах написали, що є:
- небезпека для центральних областей України;
- ймовірна загроза для Заходу та рух ракет на Південь.
Моніторингові канали пишуть, що ракети рухаються на Захід та Північний Захід.
Крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей!
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 18:56 26 липня Повітряні сили повідомили, що група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.
Станом на 18:39 "червона" вся Україна. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Також моніторингові телеграм-канали написали, що друга група ракет заходить зі сторони східного кордону.Зверніть увагу! Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія випустила з 12 бомбардувальників Ту-95мс ворожі ракети зі сторони Каспійського моря. Орієнтовно о 17 годині 26 липня ракети зайшли у повітряний простір України. Повітряні сили ЗСУ закликали перебувати в укриттях та попередили, що не можна виключати, що Росія пускатиме крилаті ракети з акваторії Чорного моря та балістику – з території Росії й тимчасово окупованих територій України. Детальніше про ситуацію читайте тут.