Перші слова Путіна і Байдена один одному під час історичної зустрічі: відео

У Женеві розпочався історичний саміт Джо Байдена та Володимира Путіна. Вони спілкуються віч-на-віч вперше, відколи Байден став президентом США.

Сидячи перед журналістами, лідери країн обмінялися кількома фразами. Путін подякував Байдену за його ініціативу та, власне, за саму зустріч.

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"Знаю, що у вас була довга поїздка, багато роботи. Проте у відносинах Росії та США є багато питань, які потрібно обговорити на найвищому рівні. Сподіваюсь, наша зустріч буде продуктивною", – зазначив очільник Кремля.

"Як я вже сказав раніше, будь-яка зустріч лицем до лиця є корисною", – відповів йому президент США. Після цього відкрита частина переговорів закінчилася.

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