Перші втрати: під час перекидання російських військ у Білорусь розбилися два десантники

Російська армія зазнала перших втрат під час перекидання російських військ у Білорусь. Загинули двоє військових – офіцер та солдат.

За даними ЗМІ, інцидент стався на полігоні "Гожський" у Гродненському районі. Там відбулося сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів.

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Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Росії – офіцер та солдат строкової служби,

– мовиться у повідомленні.

Російських десантників направили до Білорусі

Російське міноборони повідомило, що на територію Гродненської області Білорусі направили російських десантників. Метою такого рішення є начебто спільні тактичні навчання із підрозділами білоруських збройних сил.

Окрім того, до навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.

Міноборони Білорусі повідомило, що сподівається на військову допомогу Росії у випадку збройного конфлікту на кордоні. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що "створена система реагування на загрози і виклики дозволяє нам забезпечити безпеку країни, в тому числі при необхідності з нашим головним стратегічним союзником – Росією".

Допис BYPOL:

Перші втрати російської армії на західному напрямку.

За інформацією BYPOL, сьогодні, при здійсненні висадки десанту російських ПДВ на полігоні "Гожський" у Гродненському районі, відбулося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів.

Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ – офіцер та солдат строкової служби.