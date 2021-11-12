Перші втрати: під час перекидання російських військ у Білорусь розбилися два десантники
Джерело:BYPOL
Російська армія зазнала перших втрат під час перекидання російських військ у Білорусь. Загинули двоє військових – офіцер та солдат.
За даними ЗМІ, інцидент стався на полігоні "Гожський" у Гродненському районі. Там відбулося сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів.
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Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Росії – офіцер та солдат строкової служби,
– мовиться у повідомленні.
Російських десантників направили до Білорусі
- Російське міноборони повідомило, що на територію Гродненської області Білорусі направили російських десантників. Метою такого рішення є начебто спільні тактичні навчання із підрозділами білоруських збройних сил.
- Окрім того, до навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.
Допис BYPOL:
Перші втрати російської армії на західному напрямку.
За інформацією BYPOL, сьогодні, при здійсненні висадки десанту російських ПДВ на полігоні "Гожський" у Гродненському районі, відбулося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів.
Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ – офіцер та солдат строкової служби.