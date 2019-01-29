14:58
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Перші кіборги": як у Києві вшановують пам'ять загиблих у бою під Крутами

      101 Читать новость на русском

      101 рік тому декілька сотень українських студентів виступили проти кількатисячної армії більшовиків. Хоч битва й закінчилася поразкою, завдяки їй наступ Червоної армії на Київ вдалося затримати на чотири дні. Відтак делегація УНР мала час для укладання Брест-Литовського мирного договору. Щороку 29 січня пам'ять юних героїв вшановують по всій Україні.

      Про це у прямому ефірі розповіли кореспонденти 24 каналу.

      Читайте також: День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

      Чимало українців прийшли віддати шану героям до Аскольдової могили у Києві, де у 2012 році встановили пам'ятний хрест. Зокрема поклали квіти до монумента Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.

      Вшанування пам'яті Героїв Крут
      Петро та Марина Порошенко біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі

      Крім того, біля столичної станції метро "Арсенальна" зібралися активісти, які мають намір піти маршовою ходою до Аскольдової могили, серед них – чимало представників правих рухів. Щоправда, учасників таких численних організацій як "Січ-14" чи "Національний корпус" немає. 

      Організатори намагаються провести паралелі між учасниками бою під Крутами, які захищали Україну 101 рік тому й тими, хто боронить державу зараз.

      Марш до Аскольдової могили
      "Новим Крутам – не бути"

      Серед активістів є й учасники Операції об'єднаних сил або попередньої Антитерористичної операції на сході України.

      У марші також візьмуть участь й військовий оркестр 101 бригади охорони Генерального штабу та оркестр Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Марш до Аскольдової могили
      Маршова хода до Аскольдової могили у Києві

      Що відомо про бій під Крутами?Сумнозвісний бій біля села Крути в Ніжинському районі Чернігівської області відбувся наприкінці січня 1918 року. Бій відбувався близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та декількома сотнями київських курсантів і козаків "Вільного козацтва". Бій під Крутами став важливою ланкою перебігу подій Української революції, адже здебільшого українське студентство змогло затримати ворога за 130 кілометрів від Києва. Саме в цей час українська делегація укладала Берестейський мирний договір, що врятував українську державність.

      Напередодні на вулиці Велика Васильківська 111/113 у Києві з'явився мурал, присвячений бою під Крутами. Крім того, з 7 лютого у кінотеатрах України стартує показ історичного фільму "Крути 1918".

      Дивіться відео: тизер до фільму "Крути 1918"

       

      Теги: Новини України Новини Києва Історія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 7739
      Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
      сьогодні , 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
      Марта Вересюк 213
      Закон про розмитнення євроблях: коли закінчується пільговий період і що робити далі
      сьогодні , 13:30 Закон про розмитнення євроблях: коли закінчується пільговий період і що робити далі
      Яніна Ткачук 49673
      Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      сьогодні , 12:01 Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      Артем Овдієнко 331
      Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      сьогодні , 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      Ігор Саджениця 946
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук