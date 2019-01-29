"Перші кіборги": як у Києві вшановують пам'ять загиблих у бою під Крутами

101 рік тому декілька сотень українських студентів виступили проти кількатисячної армії більшовиків. Хоч битва й закінчилася поразкою, завдяки їй наступ Червоної армії на Київ вдалося затримати на чотири дні. Відтак делегація УНР мала час для укладання Брест-Литовського мирного договору. Щороку 29 січня пам'ять юних героїв вшановують по всій Україні.

Про це у прямому ефірі розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Чимало українців прийшли віддати шану героям до Аскольдової могили у Києві, де у 2012 році встановили пам'ятний хрест. Зокрема поклали квіти до монумента Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.



Петро та Марина Порошенко біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі

Крім того, біля столичної станції метро "Арсенальна" зібралися активісти, які мають намір піти маршовою ходою до Аскольдової могили, серед них – чимало представників правих рухів. Щоправда, учасників таких численних організацій як "Січ-14" чи "Національний корпус" немає.

Організатори намагаються провести паралелі між учасниками бою під Крутами, які захищали Україну 101 рік тому й тими, хто боронить державу зараз.



"Новим Крутам – не бути"

Серед активістів є й учасники Операції об'єднаних сил або попередньої Антитерористичної операції на сході України.

У марші також візьмуть участь й військовий оркестр 101 бригади охорони Генерального штабу та оркестр Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Маршова хода до Аскольдової могили у Києві

Що відомо про бій під Крутами?Сумнозвісний бій біля села Крути в Ніжинському районі Чернігівської області відбувся наприкінці січня 1918 року. Бій відбувався близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та декількома сотнями київських курсантів і козаків "Вільного козацтва". Бій під Крутами став важливою ланкою перебігу подій Української революції, адже здебільшого українське студентство змогло затримати ворога за 130 кілометрів від Києва. Саме в цей час українська делегація укладала Берестейський мирний договір, що врятував українську державність.

Напередодні на вулиці Велика Васильківська 111/113 у Києві з'явився мурал, присвячений бою під Крутами. Крім того, з 7 лютого у кінотеатрах України стартує показ історичного фільму "Крути 1918".

Дивіться відео: тизер до фільму "Крути 1918"