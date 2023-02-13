Першим заступником міністра оборони може стати військовий: указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким внесено зміни до переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями на час дії режиму воєнного стану. Таким чином першим заступником міністра оборони може стати військовий.

Відповідний указ глава держави підписав увечері 13 лютого. Він набуває чинності з моменту опублікування.

Зверніть увагу Засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега стане заступником Резнікова

Що передбачає указ президента

Відповідно до указу президента, військовослужбовець або військовослужбовиця на час дії режиму воєнного стану може обійняти посаду першого заступника (заступниці) міністра оборони України.

Однак у такому випадку першим заступником міністра оборони України на час дії воєнного стану може стати військовослужбовець (військовослужбовиця) зі званням генерал-лейтенант або віце-адмірал.

Своїм указом глава держави вніс зміни до указів "Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України..." від 2017 року та до розділ "Апарат Міністерства оборони України" указу "Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами" від 2020 року.

Кадрові зміни у Міністерстві оборони

Попри інформацію про призначення керівника ГУР МО Кирила Буданова на посаду міністра оборони після хвилі корупційних скандалів у Міноборони, Олексій Резніков таки залишився головою відомства. Однак у нього будуть нові заступники. Ці зміни анонсував сам міністр.

Одним із заступників Резнікова стане волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. Волонтер пояснив, що погодився на цю посаду з двох причин:

зараз немає зобов'язань, які б його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація.

Ще одним заступником Резнікова, за даними джерел "Української правди" може стати народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко. Однак він ще не підтвердив цю інформацію.

Щодо того, хто може стати першим заступником міністра – інформації поки що немає.