У перший день року Карпати у снігу й тумані: є загроза сходження лавин
Джерело:24 канал
Погода у високогір'ї Карпат на Новий рік туманна і морозяна, все навколо вкрите снігом. Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин.
У перший день 2022 року по всій Україн триматиметься плюсова температура. Однак у горах панує зимова погода.
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У Карпатах сніг, мороз і туман
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 9:00 1 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер дує південно-західний, розганяється до 6 – 7 метрів за секунду. Температура повітря становить -4 градуси.
З оприлюдненого фото помітно, що на горі все у снігу.
Погода на горі Піп Іван 1 січня / Фото ЧГПРП
Попередження про загрозу лавин
В Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку
- 1 – 2 січня у горах Івано-Франківської області,
- 1 – 3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей.
Через це там оголосили 3 рівень небезпечності.
У Карпатах – загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру
Погода 1 січня у регіонах
- Загалом 1 січня погода по всій Україні буде теплою. Повітря у середньому прогріється до +5…+8 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сході – +1…+3 градуси.
- Опади очікують скрізь – падатиме дощ, а на Чернігівщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – сніг з дощем.
- Окрім того, на всій території буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.
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