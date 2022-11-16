Зеленському пропонували евакуювати усіх жителів Києва: чому не погодився

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимиру Зеленському пропонували евакуювати усіх мешканців столиці. Однак, той не погодився.

Український лідер під час пресконференції 16 листопада пояснив, чому не погодився на цю пропозицію.

Увага Не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар, – Зеленський про Польщу

Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, вивезти усе населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що ця пропозиція була у контексті того, що може статись так, "що у столиці може не бути світла, не будуть працювати очисні споруди, не буде питної води і багато чого не буде ще".

"Це було у перший день потужних ракетних ударів, моє наступне питання було наступне: а коли будуть ракетні удари по всій державі? Куди ми їх будемо евакуйовувати?", – пояснив президент.

Безлюдний Київ став би легкою мішенню для ворога

Український лідер також зазначив, що не погодився на це рішення ще й тому, що таким чином Київ став би легшою ціллю для Росії – по безлюдному місту вони сильніше гатили б ракетами.

А що буде далі? А хто буде захищати країну? Ви думаєте, повинні захищати лише люди з автоматами? А чим захисники будуть вмотивовані на полі бою? Заробітною платою? Ні! В більшості – вони вмотивовані Україною. А що таке Україна? Земля і їх сім'ї,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що так, українські воїни будуть захищати землю, бо це досить розлоге, складне поняття – це і поховання, і історія, і книги, і діти.

"Якби не було людей в Україні, ми б її втратили", – зазначив Зеленський, наголосивши, що це його суб'єктивна думка.

Що було б, якби президент сказав "біжіть"

Він також додав, що не має на увазі, що "люди – це живий щит". Ні, він лише має стійке бачення, що це страшно, коли усі виїжджають. Він навів у приклад невеличкі селища на Донеччині, де зруйновано усе, – де не було людей.

Я не знаю, що було б після того, як президент держави сказав "біжіть", "біжіть і я з вами побіг",

– риторично запитав Володимир Зеленський.

Евакуація Києва: коротко

Не лише у перші дні розглядали ймовірність евакуації жителів Києва.

Після масованих ракетних ударів по енергосистемі, які почались у жовтні, у КМДА повідомили, що розглядають різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію 3 мільйонів жителів столиці.

Втім, наразі ситуація контрольована. Згодом у відомстві заспокоїли, що тотального блекауту немає.

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