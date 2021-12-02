У перший день зими на Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін

Російські найманці 1 грудня смертельно поранили українського захисника біля Новотроїцького. Внаслідок обстрілу окупантів загинув 22-річний Валерій Геровкін.

У бригаді повідомили сумну новину: напередодні у її лавах сталася важка втрата – окупанти вбили українського військового.

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На Донбасі загинув Валерій Геровкін

1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер,

– йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася ввечері на спостережному посту. Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.

Що відомо про загиблого захисника

Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту.

До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. У 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" піхотинець служив приблизно рік. Товариші називали його "Гера".

Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні,

– розповів побратим із позивним "Матрос".

Боєць – одноліток Валерія, і коли його друг загинув, саме "Матрос" був поруч. Він намагався врятувати воїна, однак його смерть настала майже миттєво.

Товариші розповіли, що загиблий захисник мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. У нього була кохана дівчина. "Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – підіймав гирі.

Це була його перша ротація в ООС.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна Валерія Геровкіна.



На Донбасі загинув український воїн Валерій Геровкін / Фейсбук 93-ої ОМБр Холодний Яр

Поточна ситуація на Донбасі: коротко

Протягом доби 1 грудня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Вони смертельно поранили бійця ООС.

Того ж дня російські найманці дистанційно замінували Мар'їнку. Постраждав 41-річний місцевий житель.

Від початку доби 2 грудня окупанти вже 4 рази зривали "тишу", двічі гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна госпіталізували, він у задовільному стані.

Текст допису 93-ої ОМБр "Холодний Яр":

1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту.

Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його "Гера".

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.

«Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні", – розповів побратим із позивним "Матрос". Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме "Матрос" був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.

"Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що в нього була кохана дівчина – показував її фото в телефоні", – зазначив "Матрос".

"Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС", – каже Віталій, сержант роти, в якій служив загиблий.