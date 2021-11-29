У перший день зими не обійдеться без снігу: які області припорошить

Перший день зими у більшості областей України, як і годиться, буде сніжним. Винятком стануть лише південні та східні регіони, у яких опадів не передбачається.

У більшості областей України, переважно, падатиме мокрий сніг. На Закарпатті він поєднається з дощем.

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Ясна погода – на Півдні та у східних областях

Ясна, без опадів погода передбачається у південних та східних областях. Саме на Півдні буде найтепліше: на Одещині – +6...+8, у Криму – +5...+7.

Найхолодніші температурні показники будуть у низці північних та західних регіонів, тут прогнозують -1...+1. У решті областей України температура коливатиметься у межах 0...+5.

У Києві вночі та вдень 1 грудня буде мокрий сніг, температурні показники будуть у межах -1...+1.

Погода в Україні 1 грудня / Карта Укргідрометцентру

На 29 листопада в Україні оголосили штормове попередження

На 29 листопада в Україні оголосили штормове попередження: у всіх областях – потужні пориви вітру. Західні області накриє снігопадами, а східні та центральні – зливами. В Азовському морі очікують на шквальний вітер та високі хвилі.

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Яка буде наступна зима в Україні