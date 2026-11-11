Перший іноземний лідер в історії: Зеленський виступив перед парламентом Данії

Володимир Зеленський став першим іноземним лідером в історії, якого запросили виступити перед парламентом Данії. Під час промови в Копенгагені він подякував данцям за підтримку України та наголосив, що для нього велика честь бути другом країни, якому можна довіряти за будь-яких обставин.

24 Канал забрав найголовніші заяви президента України під час виступу.

Про що президент говорив із парламентарями?