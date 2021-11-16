Перший крок, – Польща про рішення призупинити сертифікацію "Північного потоку-2"

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявила, що розгляд заявки на сертифікацію "ПП-2" призупили через прийняття їхньої позиції. Мовиться про рішення німецького регулятора.

Польська сторона заявила, що "це тільки перший крок". Відповідну позицію вони оприлюднили 16 листопада.

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Рішення Федерального мережевого агентства підтверджує ефективність дій PGNiG. Німецький регулятор погодився з нашою позицією про те, що Nord Stream 2 AG як компанія, діяльність якої регулюється швейцарським законодавством, не може бути оператором,

– заявив Павел Маєвські.

Він як голова правління PGNiG також запевнив, що "з юридичної точки зору також неможливо сертифікувати і створювану дочірню компанію Nord Stream 2 AG у якості незалежного оператора газопроводу".

Зокрема тому, що неможливо створити оператора, який застосовує право Євросоюзу лише в територіальних водах Німеччини.

"Ми сприймаємо сьогоднішнє рішення як перший крок до забезпечення дотримання законодавства ЄС щодо проекту "Північний потік-2". На наступних етапах ми орієнтуватимемося на регулюючі органи з урахуванням принципу енергетичної солідарності та вимог законодавства ЄС", – пояснив Маєвські.

Коротко про рішення німецького регулятора щодо "ПП-2"

16 листопада Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Штаб-квартира оператора розташована у Швейцарії, тож для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.

Процедуру сертифікації припинили доти, "доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії". Коли ці вимоги виконають, то регулятор зможе відновити свою експертизу в решту 4-місячного періоду, який встановлений законом.

На тлі зупинки сертифікації "ПП-2" ціни на газ в Європі миттєво злетіли. Як свідчать дані біржі ICE, 1 тисяч метрів кубічних коштує 1 041 доларів.