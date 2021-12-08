Перший крок, – Жданов заявив, що Росію можуть відключити від SWIFT через напад на Україну

Вперше за всю історію війни на Сході України США виступають як лідер західного світу. Вони консолідували довкола себе весь Захід.

Існує повне об'єднання США і Європи. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Наслідки для Росії

За його словами, наразі відбуваються активні розмови про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Європа пропонує відмовитися від закупівлі нафти і газу країни-агресорки.

Це буде не останній, а перший крок, якщо російський солдат (російський літак чи ракета) перетне кордон України,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, що у випадку військового вторгнення в Україну введуть жорсткі санкції проти Росії – як секторально-економічні, так і фінансові міжнародні.

Позиція ПАРЄ

SWIFT – це світова міжбанківська система, з допомогою якої можлива передача інформації та здійснення платежів. Ексзаступник помічника міністра оборони США Ян Бжезінський заявив, що Росію можуть відключити від цієї системи.

Навіть у Парламентській асамблеї Ради Європи, як повідомив Жданов, висловили сподівання, що така ситуація призведе до обвалу економіки Росії, дефолту і повного банкрутства країни.

"Вчора (7 грудня – 24 канал) ПАРЄ ухвалила таку жорстку резолюцію, яку не ухвалювала західна Європа проти Радянського Союзу у роки холодної війни", – відзначив військовий експерт.

Ситуація на Донбасі: головне

За 7 грудня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, українських військових не поранили.

Розвідка заявляє про напруження не лише біля кордонів з Україною, а й у зоні проведення ООС.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російська ескалація призведе до "кривавої бійні".

Водночас екскомандувач сил НАТО пропонує сильніше озброїти нашу державу.

Жданов сказав, що загрожує Росії: дивіться відео