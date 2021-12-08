Перший крок, – Жданов заявив, що Росію можуть відключити від SWIFT через напад на Україну
Джерело:24 канал
Вперше за всю історію війни на Сході України США виступають як лідер західного світу. Вони консолідували довкола себе весь Захід.
Існує повне об'єднання США і Європи. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
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Наслідки для Росії
За його словами, наразі відбуваються активні розмови про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Європа пропонує відмовитися від закупівлі нафти і газу країни-агресорки.
Це буде не останній, а перший крок, якщо російський солдат (російський літак чи ракета) перетне кордон України,
– наголосив Жданов.
Він зауважив, що у випадку військового вторгнення в Україну введуть жорсткі санкції проти Росії – як секторально-економічні, так і фінансові міжнародні.Довідка. SWIFT – це світова міжбанківська система, з допомогою якої можлива передача інформації та здійснення платежів. Ексзаступник помічника міністра оборони США Ян Бжезінський заявив, що Росію можуть відключити від цієї системи.
Позиція ПАРЄ
Навіть у Парламентській асамблеї Ради Європи, як повідомив Жданов, висловили сподівання, що така ситуація призведе до обвалу економіки Росії, дефолту і повного банкрутства країни.
"Вчора (7 грудня – 24 канал) ПАРЄ ухвалила таку жорстку резолюцію, яку не ухвалювала західна Європа проти Радянського Союзу у роки холодної війни", – відзначив військовий експерт.
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