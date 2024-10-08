Винищувачі Mirage 2000 для України: у Франції назвали приблизні терміни передачі
Франція передасть нашій країні винищувачі Mirage 2000. Їх перед передачею буде оснащено новим обладнанням.
Відтак, модернізовані літаки Mirage 2000 будуть готові до передачі в Україну у першій половині наступного року. Про це заявив очільник оборонного відомства Франції Себастьян Лекорню, пише видання Sud Ouest.
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Франція передасть Україні Mirage 2000
За словами французького міністра, операція з переобладнання проводитиметься на базі Казо у Жиронді.
Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі,
– розповів він.
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Mirage 2000 для України: що відомо про ці винищувачі
Президент Франції 6 червня 2024 року оголосив про надання Україні винищувачів Mirage 2000. Рішення Франції давно очікували в Україні. Зокрема й тому, що ці літаки є носіями крилатих ракет SCALP, які вже є на озброєнні нашої держави.
Так, Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробила компанія Dassault Aviation у 1970-х роках.
Харатеристика винищувачів:
- екіпаж – 1 особа;
- максимальна швидкість – 2 340 кілометрів на годину;
- бойовий радіус – 1 488 кілометрів;
- дальність польоту – 3 335 кілометрів;
- практична стеля – 18 кілометрів;
- довжина літака – 14,36 метра;
- висота – 5,30 метра;
- розмах крила – 9,13 метра;
- максимальна злітна вага – 13,8 тонни;
- двигун – SNECMA M53-P2, потужність 6 560 кінських сил;
- кількість точок підвіски – 9;
- маса підвісних елементів – 6 300 кілограмів.
Як вказував раніше експерт Іван Киричевський, у будь-якому випадку французькі винищувачі посилять Повітряні сили ЗСУ. Якщо Україна отримає класичні версії Mirage 2000-5, то це дозволить пробивати ворожу ППО, застосовувати проти ворога авіабомби та ракети малої дальності. Детальніше про модифікації цих літаків читайте в матеріалі 24 Каналу.