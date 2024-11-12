У Львові почав падати перший сніг: зимові фото та відео
У Львові 12 листопада помітили перший сніг. Зокрема, у мережі показали перших сніг на центральних вулицях міста.
Журналісти 24 Каналу повідомили, що мокрий сніг помітили ввечері 12 листопада. До речі, синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні буде дощ з мокрим снігом та подекуди мороз до 6 градусів.
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У Львові помітили перший сніг
Перший сніг помітили у центрі Львова. Зокрема, мокрий сніг також пролітає на вулиці Чупринки.
У Львові вже помітили перший сніг: дивіться відео Анастасії Кушпіт, 24 Канал
Перший сніг у Львові: дивіться відео
Перший сніг у Львові / фото 24 Каналу
Перший сніг у центрі Львова: дивіться відео
Перший сніг на Чупринки: дивіться відео з телеграм-каналу "Х****ий Львів"
На Львівщині буде ожеледиця на дорогах
Рятувальники Львова попередили, що на території області та міста 13 – 15 листопада прогнозують ожеледицю на дорогах.
Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці,
– закликали в ДСНС.
Там пригадали, що водіям при ожеледиці варто бути вкрай уважними. Зокрема:
- дотримуватись швидкісного режиму, дистанції,
- відмовлятись від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій.