Перший український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу: звернення Зеленського

Сили оборони продовжують відбивати атаки російських окупантів. Президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні 24 травня розповів про результати засідання Ставки.

Це було перше засідання Ставки після всіх важливих візитів, зустрічей і оборонних рішень, над якими працювали у взаємодії з партнерами, повідомляє 24 Канал. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

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Літаки F16 розширять оборонні можливості України

Зеленський зазначив, що представники нашої держави роблять все, щоб скоротити час до результату – появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами.

Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою,

– наголосив український лідер.

За його словами, це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв.

"Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів засідання Ставки

Глава держави розповів, що сьогодні на Ставці, як і завжди, він заслухав звіти командувачів, Головкома, керівника ГУР щодо поточної ситуації на фронті, протидії України окупантам й тих можливостей, які Росія збирається використати проти нас.

Знаємо, чим відповідати. Зокрема, це стосується ракетної загрози та постійного терору дронами-камікадзе. Зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів,

– підкреслив президент.

Він подякував Повітряним силам, усім захисникам неба та розвідці за те, що український захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору.

"Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські "Шахеди", то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 "Шахедів". Більшість – збиваємо. І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною", – зауважив український лідер.

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Президент звернувся до народу Ірану

Зеленський зауважив, що сьогодні, зважаючи на те, що такі терористичні удари тривають постійно, він хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану – до суспільства, іранських улемів, кожної іранської родини та тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані.

Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання,

– зазначив президент.

Він поставив іранцям ще кілька запитань, зокрема:

Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це матерям й батькам в Ірані?

Для чого Ірану такі вбивства, які стаються, коли іранський "Шахед" б'є по гуртожитку з українськими студентами, гинуть люди, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших?

"Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом. Росія почала цю війну заради поневолення", – заявив український лідер.

За його словами, це війна колонізатора проти сусідньої нації. Росія навіть краде людей – тисячі українських дітей.

"Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу. І, йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України. Тому підтвердження – спалені росіянами села греків-християн і системні репресії Росії проти кримськотатарського народу – нашої української мусульманської спільноти", – наголосив глава держави.

Він додав, що люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби їх не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія.

"Слава всім, хто захищає життя! Дякую всім у світі, хто допомагає посилювати нашу ППО, нашу авіацію й рятувати наших людей від російського терору! Будемо сильними – будемо жити! Слава Україні!" – підсумував президент.