Перший Android Go-смартфон від Samsung може розчарувати користувачів: названо причину
В мережі з’явилися перші фотографії смартфона Samsung, який розробляють в рамках програми Android Go. Це буде пристрій початкового рівня із відповідними характеристиками. Проте південнокорейський виробник рахує встановлення чистої версії Android поганою ідеєю.
Про це повідомляє 9to5google.
Смартфон буде досить компактним. Уже відомо, що його оснастять 5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. На задній панелі розташується основна камера, світлодіодний спалах і мультимедійний динамік. Втім, чекати видатного дизайну не варто.
Samsung готує до випуску перший Android Go-смартфон
Куди цікавіше програмне забезпечення апарату. Android Go використовуватиме спеціальну версію ОС, оптимізовану під бюджетні пристрої. Всі Android Go-смартфони, які вже є на ринку, поставляються без будь-яких надбудов від виробника. Але Samsung вирішила і тут використовувати фірмовий інтерфейс, знайомий власникам моделей останніх років.
Samsung встановить на перший Android Go-смартфон фірмову оболонку
Згідно з наявними даними, Android Go-смартфон Samsung отримає 4-ядерний процесор Exynos 7570 з тактовою частотою 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 16 ГБ, 8-мегапіксельну основну і 5-мегапіксельну фронтальну камери і акумулятор ємністю 2 600 міліампер годин.
Варто зазначити, що дата виходу новинки досі не оголошена.
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