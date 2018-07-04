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Перший Android Go-смартфон від Samsung може розчарувати користувачів: названо причину

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Перший Android Go-смартфон може розчарувати користувачів
Перший Android Go-смартфон може розчарувати користувачів / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися перші фотографії смартфона Samsung, який розробляють в рамках програми Android Go. Це буде пристрій початкового рівня із відповідними характеристиками. Проте південнокорейський виробник рахує встановлення чистої версії Android поганою ідеєю.

Про це повідомляє 9to5google.

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Смартфон буде досить компактним. Уже відомо, що його оснастять 5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. На задній панелі розташується основна камера, світлодіодний спалах і мультимедійний динамік. Втім, чекати видатного дизайну не варто.

Samsung готує до випуску перший Android Go-смартфон
Samsung готує до випуску перший Android Go-смартфон 

Куди цікавіше програмне забезпечення апарату. Android Go використовуватиме спеціальну версію ОС, оптимізовану під бюджетні пристрої. Всі Android Go-смартфони, які вже є на ринку, поставляються без будь-яких надбудов від виробника. Але Samsung вирішила і тут використовувати фірмовий інтерфейс, знайомий власникам моделей останніх років.

Samsung встановить на перший Android Go-смартфон фірмову оболонку
Samsung встановить на перший Android Go-смартфон фірмову оболонку

Згідно з наявними даними, Android Go-смартфон Samsung отримає 4-ядерний процесор Exynos 7570 з тактовою частотою 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 16 ГБ, 8-мегапіксельну основну і 5-мегапіксельну фронтальну камери і акумулятор ємністю 2 600 міліампер годин.

Варто зазначити, що дата виходу новинки досі не оголошена.

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Теги: Техно Android Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
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