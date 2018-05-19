Перший поцілунок принца Гаррі і Меган Маркл: фотофакт
Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня відбулась. Подружжя обмінялось клятвами вічної любові та згідно з протоколом здійснило свій перший вихід з Віндзорського замку до гостей і шанувальників весілля. Там вони і здійснили свій перший поцілунок в ролі подружжя.
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалась о 12:00 за британським часом, а вже о 13:00 молодята проїхались в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.
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Вийшовши з каплиці Святого Георгія, новоспечене подружжя герцогів Сассекських вперше публічно поцілувалось. На неповторний поцілунок принца Гаррі та Меган Маркл півроку чекав увесь світ.
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя
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Після цього подружжя Меган Маркл та принца Гаррі сіло у карету та відправилось містом посеред гостей весілля та шанувальників королівської сім'ї.
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя