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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Перший поцілунок принца Гаррі і Меган Маркл: фотофакт

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Перший поцілунок принца Гаррі і Меган Маркл: фотофакт
Перший поцілунок принца Гаррі і Меган Маркл: фотофакт / www.gettyimages.in

Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня відбулась. Подружжя обмінялось клятвами вічної любові та згідно з протоколом здійснило свій перший вихід з Віндзорського замку до гостей і шанувальників весілля. Там вони і здійснили свій перший поцілунок в ролі подружжя.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалась о 12:00 за британським часом, а вже о 13:00 молодята проїхались в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Вийшовши з каплиці Святого Георгія, новоспечене подружжя герцогів Сассекських вперше публічно поцілувалось. На неповторний поцілунок принца Гаррі та Меган Маркл півроку чекав увесь світ. 


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя


​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя

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Після цього подружжя Меган Маркл та принца Гаррі сіло у карету та відправилось містом посеред гостей весілля та шанувальників королівської сім'ї.


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя


Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Зіркові весілля Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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