Перший поцілунок принца Гаррі і Меган Маркл: фотофакт

Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня відбулась. Подружжя обмінялось клятвами вічної любові та згідно з протоколом здійснило свій перший вихід з Віндзорського замку до гостей і шанувальників весілля. Там вони і здійснили свій перший поцілунок в ролі подружжя.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалась о 12:00 за британським часом, а вже о 13:00 молодята проїхались в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Вийшовши з каплиці Святого Георгія, новоспечене подружжя герцогів Сассекських вперше публічно поцілувалось. На неповторний поцілунок принца Гаррі та Меган Маркл півроку чекав увесь світ.



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

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Після цього подружжя Меган Маркл та принца Гаррі сіло у карету та відправилось містом посеред гостей весілля та шанувальників королівської сім'ї.



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя