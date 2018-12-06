"Перший": про Ломаченка зняли документальний фільм (відео)
Напередодні бою Василя Ломаченка, який є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та The Ring проти пуерториканця Хосе Педраси, було опубліковано документальний фільм про українського боксера.
Фільм отримав назву «Перший». У ньому Ломаченко розповідає про перший нокдаун у професійній кар'єрі, першу серйозна травма. А також як він став найкращим боксером незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
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Також Ломаченко розповів про свій попередній поєдинок проти Хорхе Лінареса, в якому він став чемпіоном за версією WBA. А також поділився секретами підготовки до бою проти Хосе Педраси.
Документальний фільм "Перший" про Василя Ломаченка
Джерело: 24 Канал
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