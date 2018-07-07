Перший робот-ченець вже почав свою роботу

У Пекіні в буддистському храмі Лунцюань з’явився перший робот-ченець на ім'я Xian'er. До речі, в основу дизайну робота покладений популярний у Китаї мультиплікаційний персонаж.

Про це повідомляє TechCrunch.

Ця модель робота – одна із трьох версій робота-ченця, який наразі існує в світі.

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Висота робота-ченця – близько півметра. Він здатен говорити, а емоції показує планшет, розміщений на животі.

Відвідувачі можуть взаємодіяти з роботом через сенсорний екран або пульт дистанційного керування. Йому навіть можна ставити питання, а він надає відповіді, що пропонують майстри храму.

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