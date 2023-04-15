Гасло "Мир, труд, май" неприпустиме, – опозиціонер про скасування акцій до 1 травня у Москві
У Москві скасували першотравневу демонстрацію через побоювання терактів. Раніше у низці російських міст відмовилися від параду до 9 травня.
Присутні панічні настрої через майбутній контрнаступ ЗСУ. Усе це пробивається через телевізор. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Ігор Яковенко.
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"Саме тому така істерична реакція. Саме тому таке стрімке ухвалення закону – фактично про введення залізної завіси для 40 мільйонів росіян. Усе це різні сторони однієї медалі", – каже опозиціонер.
"Мирне" свято у Росії недоречне
Шапкозакидацький настрій, зневажливі оцінки української армії, української держави, українського керівництва – вже у минулому. Усе сприймається вже цілком серйозно.
Реакцію ми бачимо – це страх. Відповісти на майбутній контрнаступ ЗСУ Владіміру Путіну особливо немає чим, окрім як закидати українську армію трупами російських солдатів. Що і робиться,
– акцентує Яковенко.
Закриття кордонів означає, що Владімір Путін з цього людського 40 мільйонного резервуара черпатиме по 100 – 300 тисяч і закидуватиме ними ЗСУ.
"Власне, ресурс великий, вистачить надовго. Якщо не відбудуться якісь інші події", – підкреслив зауважив опозиціонер.
Якщо говорити про скасування першотравневих акцій, на думку Яковенко, рішення вмотивоване не стільки безпекою, скільки абсолютною недоречністю.
Лозунг першотравневих демонстрацій – "Мір, труд, май!". Принаймні перше слово зараз заборонене в Росії. Я не уявляю, як Червоною площею йде колона з цим транспарантом. Їх же мають одразу заарештувати. А як?,
– відзначає Ігор Яковенко.
"Мир" у Росії зараз глибоко табуйоване слово, за яке карають. Однак російська цензура, каже опозиціонер, є дуже асиметричною. Слово "війна" теж не можна вимовляти, проте усі розуміють, що вона є. Звісно ж, комусь дозволено. Зрозуміло, що пересічна людина отримає термін", – стверджує російський опозиціонер.
Так, першотравнева історія не лише про захист працівників, вона є насамперед миролюбною. З сучасною ситуацією вона тотально несумісна. "Це неможливо, це занадто. Ми в курсі, що живемо в країні здійсненого Оруелла, проте тут буде дуже дивно", – підсумував опозиціонер.
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У Криму також не святкуватимуть
- Нездоровий потяг росіян до святкових дат є загальновідомим. Цього року їм, мабуть, дуже прикро через скасування традиційних травневих заходів.
- Загарбники відмовилися від гучних святкувань не лише на території Росії. Так, у тимчасово окупованому Криму скасували першотравневі демонстрації, ходу "Безсмертного полку" та парад до 9 травня.
- Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення було прийнято "з міркувань безпеки". Цікаво, що ж сталося, адже напередодні колаборант запевняв: їм не лякає контрнаступ ЗСУ.