"Першу скрипку гратимуть інші держави": Німеччина не допоможе Україні перемогти у війні
4 квітня 2022 , 22:18Читать новость на русском
Напередодні Німеччина відмовила Києву у постачанні сотні бронетранспортерів, які просило Міноборони України. Однак є й інші країни, які нам допомагають з озброєнням.
Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу.
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Я думаю, що в частині військово-технічної співпраці Німеччина не буде головною державою, яка допоможе нам перемогти,
– вважає Цимбалюк.
Так, Німеччина передала Україні каски, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси. Однак журналіст вважає, що "перші скрипки тут (у військовій допомозі Україні) гратимуть інші держави". Це помітно вже зараз.
Допомога від Німеччини: коротко
- Замість танків Німеччина готова дати Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння.
- У середині березня 2022 року стало відомо, що в Україну з Німеччини прибула партія ракет до зенітних ракетних комплексів.
- Утім, тепер у мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні, мовляв, щоб не зробити "необдуманий крок".
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