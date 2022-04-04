"Першу скрипку гратимуть інші держави": Німеччина не допоможе Україні перемогти у війні

Напередодні Німеччина відмовила Києву у постачанні сотні бронетранспортерів, які просило Міноборони України. Однак є й інші країни, які нам допомагають з озброєнням.

Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу.

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Я думаю, що в частині військово-технічної співпраці Німеччина не буде головною державою, яка допоможе нам перемогти,

– вважає Цимбалюк.

Так, Німеччина передала Україні каски, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси. Однак журналіст вважає, що "перші скрипки тут (у військовій допомозі Україні) гратимуть інші держави". Це помітно вже зараз.

Допомога від Німеччини: коротко

Замість танків Німеччина готова дати Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння.

У середині березня 2022 року стало відомо, що в Україну з Німеччини прибула партія ракет до зенітних ракетних комплексів.

Утім, тепер у мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні, мовляв, щоб не зробити "необдуманий крок".

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