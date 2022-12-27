Ґолум – поки живий: Путін на "шабаші СНД" подарував учасникам 9 перснів

Владімір Путін остаточно втратив будь-зв'язок з реальністю. Вочевидь, він вирішив, що його бункер – не на Уралі, а в Імлистих горах.

За лічені дні до Нового року бункерний дід скликав так званий "неформальний саміт країн СНД". Там зібралися представники 9 країн. Новину поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Путін підготував для них "новорічні подарунки". Бункерний дід вкотре показав, що у нього абсолютно немає смаку. Він вручив президентам абсолютно жахливі персні у стилі "дорого-багато". Символіку СНД "прикрашає" напис "з новим роком".

Путінські персні отримали:

президент Азербайджану;

прем'єр-міністр Вірменії;

президент Казахстану;

президент Киргизстану;

президент Таджикистану;

президент Туркменістану;

президент Узбекистану;

самопроголошений президент Білорусі.

До слова, Олександр Лукашенко – єдиний, хто відразу одягнув путінський перстень. Інші приміряти цей зашквар не спішили.



Лукашенко одягнув огидний перстень / Фото з мережі



"Шедевральна путінська ювелірка" / Фото з мережі