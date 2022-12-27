Ґолум – поки живий: Путін на "шабаші СНД" подарував учасникам 9 перснів

27 грудня 2022, 11:12
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Владімір Путін остаточно втратив будь-зв'язок з реальністю. Вочевидь, він вирішив, що його бункер – не на Уралі, а в Імлистих горах.

За лічені дні до Нового року бункерний дід скликав так званий "неформальний саміт країн СНД". Там зібралися представники 9 країн. Новину поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Путін підготував для них "новорічні подарунки". Бункерний дід вкотре показав, що у нього абсолютно немає смаку. Він вручив президентам абсолютно жахливі персні у стилі "дорого-багато". Символіку СНД "прикрашає" напис "з новим роком".

Путінські персні отримали:

  • президент Азербайджану;
  • прем'єр-міністр Вірменії;
  • президент Казахстану;
  • президент Киргизстану;
  • президент Таджикистану;
  • президент Туркменістану;
  • президент Узбекистану;
  • самопроголошений президент Білорусі.

До слова, Олександр Лукашенко – єдиний, хто відразу одягнув путінський перстень. Інші приміряти цей зашквар не спішили.


Лукашенко одягнув огидний перстень / Фото з мережі


"Шедевральна путінська ювелірка" / Фото з мережі

З таким смаком на ювелірку Путіну, вочевидь, доведеться тікати з бункера зі своїх "Імлистих гір" за Уралом, коли Аліна Кабаєва, яка усамітниться з ним на свята,

розгорне новорічні подарунки.
Автор: Мар'яна Бекало