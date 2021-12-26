Перспектив нема взагалі, – у "Голосі" оцінили справу проти Порошенка
Джерело:24 канал
За часів президентства Петра Порошенка, навколо нього було безліч кримінальних схем. Однак він був достатньо розумним, щоби в ці сфери не вписуватися самостійно.
Зокрема мовиться про схеми із Свинарчуками, з Львівським оборонним заводом та інші. Про це народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин сказав в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
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Юрчишин про справу проти Порошенка
Юрчишин припустив, що проти Порошенка можуть дати якісь свідчення люди, що виступали зв'язковими з країною-агресором. Мовиться зокрема про Віктора Медведчука.
Водночас, як наголосив нардеп, справа Медведчука не рухається в принципі, що це показує, що і в цій справі є "пробуксовка", тому зараз немає достатньо аргументів, щоб йти в суд і доводити.
Відповідно, немає жодних перспектив, бо такий сценарій активно обговорювався, що Медведчук почне давати свідчення й розповідатиме про тих, з ким він комунікував, про що, і можливо там з'явиться в якихось моментах п'ятий президент.
Тому, на його думку, справа проти Петра Порошенка є взагалі безперспективною.
Справи проти Медведчука і Порошенка: що треба знати
- Працівники Державного бюро розслідувань 7 грудня намагалися вручити Порошенку повістку на допит. Однак він просто сів у авто та поїхав. Цей момент потрапив на відео.
- Допитати п'ятого президента мали щодо схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу та сприяння проросійським бойовикам групою українців.
- У цій справі раніше вже оголосили підозри народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
- Хоч Порошенка спочатку мали просто допитати, ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що йому готують повідомлення про підозру.
- Вже 20 грудня Олександр Турчинов заявив, що Порошенку таки повідомили про підозру.