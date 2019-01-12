Перспективний американський боксер хоче перемогти Ломаченка й зібрати всі титули

Батько й тренер американського боксера Теофімо Лопеса (11-0, 9 КО) Теофімо Лопес-старший заявив, що його син налаштований зустрітися з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і відібрати пояси українця. Наразі українець володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA і WBO.

"Ми хочемо багато, мій син хоче багато, він виграв звання "Проспект року" й тепер він претендент, він завжди був претендентом. Він проспект року за версією ESPN, Yahoo!, Sports Illustrated. Це говорить саме за себе. Ми не говоримо про хлопців, з якими ми билися, ми хочемо хлопців, які попереду нас", – сказав батько 21-річного Лопеса.

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"Зараз ми дійсно близькі до титулу чемпіона світу. Я бачу мого сина, який б'ється на Madison Square Garden прямо зараз. Далі один-два бої й у нас буде великий тест – Ломаченко. Це те, чого ми хочемо і чекаємо з нетерпінням. Ми дивимося на чемпіонів, а не на кого-небудь іншого. І, дивіться, Боб Арум з нами не просто так, він підтримує мого сина.

Якщо Майкі (Гарсія, – Спорт24) залишить пояс WBC вакантним, то ми спробуємо його взяти. Взяти пояс IBF буде складніше, тому що їх чемпіона спробують звести з Ломаченком. Думаю про те, щоб взяти пояс WBC, а потім зустрітися з Ломаченком. Так ми можемо взяти всі пояси. Ще три бої до титулу ми проведемо. У нас буде великий бій перед титульним.

Поки ми не візьмемо титул у легкій вазі, то нікуди не піднімемося. Нам потрібен рік, так що ми легко це зробимо. Ми йдемо-йдемо за Ломаченком, це хлопець, якого ми хочемо", – резюмував Теофімо Лопес-старший.

Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум повідомив, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO повернеться в ринг у квітні.