Перу – Данія: відео голу та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Данії та Перу зіграли на Чемпіонаті світу з футболу 2018 у Росії. Першими шанс вийти вперед у цій грі отримали гравці збірної Перу, коли у ворота данців призначили пенальті.

При цьому спочатку суддя не показав на пенальті після моменту, вирішивши. що порушення не було. Однак згодом він скористався відеоповтором, як і у матчі збірних Франйції та Австралії та призначив 11-метровий у ворота Каспера Шмейхеля.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Виконувати удар пішов Кеува, якого і збили у штрафному. Гравець при виконанні зробив крок, після чого зупинився, і лише після того зробив ще декілька кроків і пробив. Але зробив це невдало. Шмейзель вже кинувся в кут, у той час як м'яч полетів над перекладиною.

Нереалізований пенальті у ворота збірної Данії

Забила збірна Данії на 60 хвилині. Юсуф Поульсен реалізував свій вихід на ворота збірної Перу.

Гол Поульсена