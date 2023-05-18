У Києві водій під наркотиками намагався втекти від поліції: в салоні був перебував хлопчик

У Києві правоохоронцям довелося переслідувати водія, який порушив правила дорожнього руху. Як виявилось, у машині також перебував маленький хлопчик, а сам чоловік їздив із підробленим посвідченням та у стані наркотичного сп'яніння.

Як розповіли у поліції, днями під час патрулювання на бульварі Миколи Міхновського у Києві інспектори зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався смугою громадського транспорту.

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За кермом перебував 35-річний чоловік, який під час спілкування нервував та поводився підозріло.

Поліцейські перевірили водія та з'ясували, що він позбавлений права керування. Під час розгляду справи керманич раптово сів в авто та поїхав,

– розповіли в пресслужбі.

Поліцейські розпочали переслідування та за декілька кварталів зупинили легковик й затримали водія. Свій вчинок він пояснив тим, що поспішав додому. У салоні авто також перебував малолітній хлопчик. Тож патрульні одразу викликали на місце його матір та передали їй дитину.

Також з'ясувалося, що чоловік надав правоохоронцям підроблене посвідчення водія. Крім того, інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти медичний огляд порушник відмовився.



Автомобіль порушника / Фото патрульної поліції Києва

Яке покарання йому світить

На громадянина склали адмінпротоколи за:

невиконання вимог про зупинку (штраф 153 гривні),

керування авто у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду,

вдруге протягом року (штраф 34 000 гривень),

керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена такого права (штраф 20 400 гривень).

Раніше в Одесі помітили агресивного водія у військовій формі. Він погрожував іншим учасникам дорожнього руху повістками. Хоч порушник і був у формі ЗСУ, але достеменно невідомо, чи справді він є працівником військкомату.