Песець підбирається на м'яких лапках до російської армії в Україні, – Арестович про нову зброю
Західні країни почали активно постачати Україні зброю, зокрема важку артилерію. Такий підхід здатен повністю змінити хід війні проти Росії.
Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в розмові із російським політичним діячем та блогером Марком Фейгіном, повідомляє 24 канал. За його словами, українці невдовзі почнуть накопичувати важке озброєння.
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Захід продовжує озброювати Україну: що це означає для Росії
Арестович підтвердив, що на Заході почалося своєрідне змагання, щодо першості в наданні зброї для України. Отримавши її, зокрема далекобійну артилерію, наші військові зможуть йти у наступ. Путін це розуміє та береже особовий склад, який зупинятиме "український прорив", а сьогоднішні російські "наступальні операції", які активно тиражуються в пропагандистських ЗМІ, – не більше ніж черговий вкид.
Для Росії вихід дуже простий – імітувати наступ. В їхньому інформаційному просторі чути про перемоги, нібито Рубіжне взяте третій раз... І по тональності щодо переговорів, чути, що не буде там наступу, такого як мріяло керівництво,
– зазначив Арестович.
Він додав, що для моніторингу того, яка саме зброя приїде до України, варто слідкувати за західною пресою.
Сьогодні американці оголосили другий пакет допомоги... І не лише вони. Голландці, англійці, можливо, німці та багато інших. І БПЛА розвідувальні, спеціально доопрацьовані для українських умов,
– заявив радник голови ОП.
Арестович вважає, що далекобійна зброя, яку отримає Україна, змінить "правила гри" на полі бою.
Це те, що в англомовній термінології називається "зброя, яка змінює правила гри". І цей песець підбирається на м'яких лапках до російської армії на території України",
– підсумував Арестович.
Раніше радник глави Офісу Президента зазначив, що Росія вибрала стратегію шантажу, проте він не вірить, що керівництво країни-агресорки справді може застосувати ядерну зброю.
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