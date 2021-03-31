Песик Байдена знову напав на людину: постраждалий звернувся до медиків

Улюбленець Джо Байдена – німецька вівчарка Мейджор – знову напала на людину. Постраждав працівник Служби національних парків.
Джерело:CNN
Речник першої леді США Джилл Байден – Майкл Лароса – розповів, що прикрий інцидент трапився під час прогулянки Мейджора.
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Так, Мейджор вкусив людину під час прогулянки. Для обережності цю особу оглянула медична служба Білого дому, після чого постраждалий повернувся до роботи,
– наголосив Лароса.
Речник зізнався, що Мейджор "досі адаптується до свого нового оточення".
Що було раніше
- 29 січня Джо Байден перевіз у Білий Дім своїх улюбленців: собак Чемпа і Мейджора.
- Однак вже 9 березня Мейджор вкусив охоронця. На певний час пса відправили у маєток Байденів у Делавері.
- Мейджора подружжя Байденів взяло з собачого притулку у 2018 році. Наразі псові 3 роки.