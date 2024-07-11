Суперник Орбана приїхав в Україну та вшанував пам'ять полеглих військових

Угорський політик Петер Мадяр, що є головним суперником Орбана, прибув до Києва. Зазначається, що він вже вшанував полеглих захисників України біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря.

Петер Мадяр поділився фото поїздки на своїй сторінці у фейсбук.

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Угорський політик у Києві

У Києві біля стіни меморіалу десяткам тисяч українських жертв війни,

– написав Петер Мадяр.

Він додав, що з міркувань безпеки перша реєстрація наживо відбудеться близько 11.00 за угорським часом (12:00 за київським). Він зазначив, що у разі повітряної тривоги реєстрація може затримати. У момент написання посту російські літаки були у небі, що і викликало побоювання угорського політика.

Петер Мадяр біля Михайлівського собору: дивіться фото

Зазначимо, що партія "Тиса" Петера Мадяра здобула успіх на виборах до Європарламенту. Її створили всього за кілька місяців до виборів, що не завадило отримати значну підтримку народу. Основна мета очільника Мадяра – зміна Орбана та авторитарної влади демократичним шляхом.