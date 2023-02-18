Президент Чехії натякав на поступки України у війні: Кулеба і європейські лідери різко відповіли

Колишній генерал НАТО та новообраний президент Чехії вбачає у розпаді Росії багато проблем. Він вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути "небажаних сценаріїв".

Зауважимо, що Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року, має обійняти посаду у березні. Майбутній очільник країни застерігає: якщо Росія розвалиться після перемоги України "у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про роззброєння".

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Павел намагався виправдатись

Одразу ж після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні. Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.

"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", – сказав він.

Крім того, чеський президент назвав три умови перемоги України, які він бачить:

всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння,

достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки,

ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії.

Як відреагували в Україні

Дмитро Кулеба відповів Петру Павелу, процитувавши його слова.

Є інтелектуальна пастка, яку треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого,

– заявив міністр.

Крім того, Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок. Він наголосив, що немає різниці між тими, хто каже, що "Україна, можливо, поступиться" та тими, хто стверджує, що "Україні, певно, доведеться поступитися".

"Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо", – заявив Кулеба.

Яка реакція європейських лідерів

Цікаво, що таку думку на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, висловив лише один Павел. Інші учасники дискусії вступили в суперечку з президентом Чехії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що бути реалістичним – це означає бути короткозорим. Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

"Тим хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало, не припускати, що сьогодні ми опинилися тут", – сказав Крістерссон.

Своєю чергою, прем'єрка Фінляндії Санна Марін закликала не пропонувати Росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

Вона затвердила, що Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на України.

"Всі 400 мільйонів заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді високою. Якщо воно (покарання – 24 Канал) буде таким, щоб його осилити – то буде новий напад. Росія має справді програти війну", – заявила Марін.

Мюнхенська конференція: основні тези