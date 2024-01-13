У Петербурзі горіло 70 тисяч квадратів складу: росіяни бідкаються через втрату мільярдів

У російському Санкт-Петербурзі спалахнув склад інтернет-магазину площею понад 100 000 квадратів. Росіяни не переймаються через людей, які перебували всередині, натомість вже рахують збитки.

Про пожежу російські телеграм-канали почали писати вранці 13 січня. За їхніми даними, на будівництво складу свого часу витратили понад 3 мільярди російських рублів.

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Що хвилює росіян після масштабної пожежі на складі

Збитки від пожежі на складі Wildberries у Шушарах можуть становити 10 – 11 мільярдів рублів, що можна порівняти з сумою виплат Ozon після пожежі в серпні 2022 року на складах компанії,

– заявили російські пропагандисти.

Перед цим у телеграм-каналах написали, що у 2021 році на будівництво розподільчого центру Wildberries у селищі Шушари без урахування обладнання витратили 3 мільярди російських рублів.

Пожежа на складі Wildberries: коротко