Розірвати оренду землі з УПЦ МП: Кличко підтримав петицію

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію про припинення оренди землі з УПЦ МП. Однак зазначив, що спочатку парламент має погодити певну ініціативу.

Автор петиції Максим Кондрюк обурювався, що на 9 рік війни "московські попи продовжують дурити голови українцям", а роблять це на виділеній Київською міською радою землі.

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Кличко підтримав петицію

Кличко зазначив, що підтримує петицію, "враховуючи повномасштабне вторгнення Росії та війну".

Він розповів, йде робота щодо інвентаризації земельних ділянок, переданих в оренду або користування організаціям, які пропагують чи заперечують факт російської агресії.

На розгляд Київської міськради вносять рішення про відмову у наданні земельних ділянок таким релігійним організаціям.

Потрібна "додаткова підстава"

Однак Кличко зазначив, потрібна "додаткова підстава" для припинення договорів оренди – аби Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371. Ним унеможливлюють діяльність "релігійних організацій, керівний центр яких в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Після ухвалення законопроєкту, орендодавці Києва будуть вживати заходів щодо розірвання договорів оренди з УПЦ МП.

Уряд ще в січні вніс до парламенту законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Мовиться про законопроєкт № 8371. Ініціатива унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких перебуває в Росії.