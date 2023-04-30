Пантеону Героїв – бути: Зеленський підтримав петицію коханої "Да Вінчі"
Джерело:Офіс Президента
Дівчина полеглого захисника Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла зареєструвала петицію стосовно створення Пантеону Героїв у парку Аскольдова Могила у Києві. Власне, ініціатива Аліни Михайлової набрала необхідну кількість підписів, тому на неї згодом відповів Президент України Володимир Зеленський.
У п'ятницю, 28 квітня, на сайті глави держави з'явилась відповідь на петицію коханої "Да Вінчі". У тексті документа йдеться, що "створення меморіального комплексу українських героїв є одним із важливих загальнонаціональних завдань".
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Процес запущено
У відповіді зазначено, що над реалізацією цього проєкту вже працюють відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади під керівництвом Кабміну.
Скажімо, вже сформовано Організаційний комітет, який займатиметься втіленням в життя цієї ініціативи, а також Мінкульт спільно з Українським інститутом національної пам'яті та іншими органами виконавчої влади опрацьовує проєкт концепції меморіалу.
Порушене у петиції питання вважаю актуальним у контексті збереження історичної пам'яті нашого народу, консолідації та згуртування українського суспільства довкола ідеї відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України,
– відповів президент у документі.
Окрім того, він доручив надіслати петицію Прем'єр-міністрові Денису Шмигалю з проханням дати вказівку центральним органам виконавчої влади спільно з КМВА ґрунтовно опрацювати порушене питання, обговорити його з громадськістю та проінформувати про результати цього президента.
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Деталі петиції
- У документі ініціативи йдеться, зокрема, про те, що на створеному в майбутньому Пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам'ятні об'єкти для увічнення видатних історичних діячів України.
- Наприклад, лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за незалежність України.
- Також зазначимо, що ця петиція набрала 27 288 голосів з необхідних 25 тисяч. Варто сказати, що питання створення подібного комплексу обговорюють уже не перший рік.