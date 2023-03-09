Петр Павел офіційно став президентом Чехії: перші кадри церемонії

Петр Павел офіційно став четвертим президентом Чехії. Він вже присягнув на вірність країні й пообіцяв дотримуватися Конституції.

Церемонія відбулася у Празькому Граді – президентській резиденції. Це – фортеця, розташована у чеській столиці.

Зверніть увагу Президент Чехії прийшов на концерт ТНМК з чаєм у стаканчику: відео під "Файне мiсто Тернопiль"

Туди Петр Павел з дружиною прибув лімузином. Присягу президент виголосив з пам'яті, а коли завершив, отримав бурхливі оплески. Також традиційно пролунав 21 гарматний залп. Також у залі пролунав гімн Чехії.

Петр Павел наголосив, що прагне повернути керівництву країни гідність, повагу, порядність, а також – інші цінності. Чехія вже багато разів показала, на що здатна. Зокрема, успішно головувала у Раді ЄС.

Проявляймо активність і переносімо це і на інші сфери. Наприклад, у НАТО чи ООН. Не чекатимемо, поки великі держави придумають рішення. Де написано, що найрозумніші і найбільш здатні – завжди найбільші,

– наголосив президент Чехії.

Петр Павел – офіційно президент Чехії: дивіться відео



Президент та перша леді Чехії / AP

Павел має чітку проукраїнську позицію