"Лише один шанс": президент Чехії пояснив свою заяву про контрнаступ ЗСУ

Навесні Петр Павел зазначив, що в України лише один шанс на контрнаступ, тому він має бути успішний. Під час візиту Володимира Зеленського чеський лідер вирішив пояснити свою заяву.

Петр Павел на пресконференції підкреслив, що коли казав про одну спробу на контрнаступ, мав на увазі тільки 2023 рік. Про це пише 24 Канал.

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"Маємо зробити все, аби цей контрнаступ був успішний"

Дозвольте мені тільки уточнити мої слова: я сказав, що Україна буде мати в цьому році тільки одну можливість провести контрнаступ,

– зазначив Павел.

Чеський лідер додав, що підготовка контрнаступу вимагає багато часу та джерел. Тож нереалістично очікувати, що якщо буде "неуспішний наступ", то можна одразу ж почати другий.

"Просто треба зробити висновок, що ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний", — підкреслив президент.

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"Усе – ще попереду"

У червні очільник Чехії заявив, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Мовляв, усе ще попереду.

"Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три – чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", – підсумував Петр Павел.