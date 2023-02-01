Новобраний президент Чехії Павел відповів, чи бачить Україну членом НАТО

Чехія обрала президентом генерала НАТО Петра Павла. Новообраний лідер та колишній голова військового комітету Альянсу відповів, чи бачить Україну членом Північноатлантичного союзу.

Відповідь на це питання новий президент Чехії дав під час інтерв'ю. За його словами, наша держава заслужила на членство в НАТО.

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Україна заслуговує стати членом НАТО

У своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах новий чеський президент Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО після завершення війни.

Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн,

– наголосив Павел.

Окремо новообраний президент Чехії наголосив, що Україна заслуговує на членство в Альянсі.

Також Петр Павел відзначив, що питання закінчення війни зараз повністю в руках Росії, адже для цього необхідне рішення Путіна про виведення військ.

Україна подала заявку на членство в НАТО

На тлі російських псевдореферендумів з оголошенням анексії 4 українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької) на засіданні РНБО було ухвалене рішення про подання Україною заявки на членство в НАТО. 30 вересня 2022 року Україна офіційно подала таку заявку.

Значна частина членів Альянсу підтримують вступ України, однак вже неодноразово звучало те, що для вступу необхідна щонайменше 1, але важлива умова – війна повинна закінчитися. Причина проста – НАТО не бажає приймати воюючу країну, адже ж на неї так само пошириться стаття 5 про колективний захист.

Тому все більше політиків говорять про те, що Україна стане членом НАТО після завершення війни, особливо з огляду на те, що українська армія буде чи не найдосвідченіша у світі.