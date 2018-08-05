11:24
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 19°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Петросян і Степаненко розлучаються: дружина хоче відсудити майже все нажите 1,5-мільярдне майно

1700 Читать новость на русском
Петросян і Степаненко
Петросян і Степаненко / Фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що знамените подружжя гумористів Євген Петросян та Олена Степаненко розлучаються. Крім того, Степаненко хоче відсудити у свого чоловіка Євгена Петросяна понад 80% від спільно нажитого майна.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело з найближчого оточення сім'ї.

Читайте також: 72-річний Петросян закрутив роман з молодою копією Степаненко: подробиці

У позові Степаненко також вимагає передати їй вісім з десяти столичних квартир, антикваріат та інші цінності.

Загальна сума заявлених у позові вимог складає більше ніж 80% від всього спільно нажитого майна. Загальний обсяг спільно нажитого майна становить 1,5 млрд рублів,
– йдеться у джерелі.

Російський гуморист Євген Петросян вже відреагував на позов дружини.

Його адвокат Сергій Жорін заявив, що Петросян претендує на 50% нажитого у шлюбі майна.

"По-перше, ми просимо розірвати шлюб. Позов Степаненко написаний некоректно: в шапці документа вона просить розірвати шлюб і розділити майно, але в описовій частині надто захоплюється розділом майна і забуває про розірвання шлюбу. Крім того, ми пропонуємо поділити майно порівну, а не так, як наполягає вона", – зазначив адвокат.

Теги: Новини Росії LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук