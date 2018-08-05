Петросян і Степаненко розлучаються: дружина хоче відсудити майже все нажите 1,5-мільярдне майно
Раніше стало відомо, що знамените подружжя гумористів Євген Петросян та Олена Степаненко розлучаються. Крім того, Степаненко хоче відсудити у свого чоловіка Євгена Петросяна понад 80% від спільно нажитого майна.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело з найближчого оточення сім'ї.
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У позові Степаненко також вимагає передати їй вісім з десяти столичних квартир, антикваріат та інші цінності.
Загальна сума заявлених у позові вимог складає більше ніж 80% від всього спільно нажитого майна. Загальний обсяг спільно нажитого майна становить 1,5 млрд рублів,
– йдеться у джерелі.
Російський гуморист Євген Петросян вже відреагував на позов дружини.
Його адвокат Сергій Жорін заявив, що Петросян претендує на 50% нажитого у шлюбі майна.
"По-перше, ми просимо розірвати шлюб. Позов Степаненко написаний некоректно: в шапці документа вона просить розірвати шлюб і розділити майно, але в описовій частині надто захоплюється розділом майна і забуває про розірвання шлюбу. Крім того, ми пропонуємо поділити майно порівну, а не так, як наполягає вона", – зазначив адвокат.
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