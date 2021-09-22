Певна інформація буде засекречена, – нардеп Рахманін про справу вагнерівців

22 вересня 2021 , 19:10
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Джерело:

24 канал

Історія із вагнерівцями у Білорусі була дивною і складною. Водночас певна інформація у цій справі буде засекречена і навряд чи колись стане відомою.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів нардеп від партії "Голос" Сергій Рахманін. Він зазначив, що держава має право та навіть зобов'язана зберігати певні таємниці.

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За словами Рахманіна, українці дізнаються частину правди про спецоперацію з вагнерівцями. Однак навряд чи це станеться найближчим часом.

Думаю, що певна інформація буде засекречена і навряд чи буде колись розсекреченою. Тут я не буду прихильником того, що треба все розсекречувати,
– заявив нардеп.

Як зауважив Рахманін, все, що робила Тимчасова слідча комісія, свідчить про бажання завалити справу, а не розслідувати її. 

Зверніть увагу! Глава Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла заявила, що російські спецслужби могли частково знати про українську операцію із затриманням вагнерівців. 

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Інтерв'ю з Сергієм Рахманіним: дивіться відео

Що цьому передувало 

  • У Білорусі у липні 2020 року затримали бойовиків "Вагнера". Олександр Лукашенко вирішив віддати вагнерівців Росії. Однак Київ просив про їх екстрадицію в Україну.
  • За даними ЗМІ, українські спецслужби проводили спецоперацію, але представники з Офісу Президента нібито завадили їм.
  • У парламенті створили ТСК для розслідування справи. Комісія у вересні оприлюднила результати. Згідно з ними, спецоперації не було. Натомість був спеціальний захід.
  • За даними Комітету з нацбезпеки, у висновках ТСК щодо справи вагнерівців є розбіжності.
Автор: Тетяна Кійовська