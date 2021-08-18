Ризики для Кличка існують, – політолог про ймовірні кадрові зміни в уряді

Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому можуть розглянути кадрові зміни в Кабміні. Ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова звільнять, щоб потім він обійняв посаду глави КМДА, забравши її у Віталія Кличка.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу заявив, що певні ризики для Кличка справді існують. Його не можна відсторонити від посади мера Києва, однак крісло керівника КМДА він теоретично може втратити.

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За словами Фесенка, ситуацію довкола стосунків Офісу Президента та мера Києва не варто узагальнювати. Наприклад, наприкінці 2019 року також говорили про те, що Кличка можуть звільнити.

Вже у 2020 році усе нібито владналося й напруги не було. Однак навесні вона чомусь знову виникла.

Зараз нова, вже 3 хвиля такої напруги довкола стосунків центральної влади та мера Києва. Думаю, що певні ризики для Віталія Володимировича дійсно існують,

– заявив Фесенко.

Як може діяти Кличко

На думку політолога, Кличко у стосунках з Банковою вже намагається контратакувати. У майбутньому він може об'єднати довкола себе противників Володимира Зеленського та ОПУ.

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Крім того, якщо будуть спроби звільнити Кличка з посади очільника КМДА, він матиме можливість звернутися до суду, оскаржуючи таке рішення.

Фесенко розповів про ймовірні зміни в Кабміні: дивіться відео

Що цьому передувало