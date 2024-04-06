У Генштабі назвали, де була наймасовіша спроба росіян прорвати оборону останніми днями

Увечері 6 квітня на фейсбук-сторінці Генштабу з'явилося повідомлення Служби зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. В ньому йдеться про спроби окупантів прорвати оборону та гідну відсіч ворогові.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони мають певний тактичний успіх на двох напрямках. Мова про Куп'янський та Лиманський напрямки.

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Під Авдіївкою була наймасовіша спроба прорвати оборону ЗСУ

Для прориву окупанти використовували танки, зокрема найсучаснішу модель Т-90, яка коштує близько 4,5 мільйона доларів, та бойові машини піхоти. Росіяни значно переважали в живій силі, тож бої були жорсткі. Але українські десантники мужньо чинили опір і перетворили масштабний наступ росіян на операцію з утилізації їхньої сучасної техніки.

Хронологія російських атак:

29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП, Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП.

30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Три танки знищено, також обидві машин піхоти.

31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.

"Танки і БМП противника були знищені за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали для стрільби на пряме наведення", – навели деталі десантники.

Ситуація на Авдіївському напрямку 6 квітня

Січеславські десантники сьогодні успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки. Воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади продовжують вести запеклі бойові дії на Авдіївському напрямку,

– зазначили у Генштабі.

Там указали, що бої тривають. Ситуація напружена, та десантники дають гідну відсіч і стримують навалу ворогів.

Скільки ворожої техніки знищено 6 квітня

"Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ", – сказано в повідомленні.

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Чи змінюється тактика росіян

Зараз не вщухають артилерійські обстріли, окупанти запускають дрони, а також штурмують позиції десантників.

"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в дописі.

Захисники говорять: завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях успішно боронять рідну землю та палять ворожу техніку. Вони розуміють, за що борються, тож зроблять усе можливе, щоб не дати ворогові просунутися.