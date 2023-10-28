Росіяни під Авдіївкою зазнали найбільших втрат за 2023 рік, – розвідка Британії
Джерело:Британська розвідка
Авдіївка останні кілька тижнів постійно під обстрілами. Росіяни чи не щодня накривають місто вогнем і намагаються оточити його.
Окупанти сподівалися швидко захопити Авдіївку, але їм це не вдається. Прапор, який вони установили на Авдіївському териконі, знесли дроном Збройні сили України.
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Що помітили у розвідці
Британська розвідка постійно аналізує ситуацію в Україні та пише короткі повідомлення у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Цього разу вони звернули увагу на масштаб втрат росіян, які вже не раз обговорювали у ЗМІ.
Росія, ймовірно, перекинула в цей сектор підрозділи до восьми бригад. Ці підрозділи, ймовірно, зазнали одних з найвищих у 2023 році втрат серед російських військ,
– стримано, але змістовно прокоментували в Британії.
Також у повідомленні підкреслили, що для Росії бої за Авдіївку не приносять результату. Влада вимагає взяти місто, але військовим це не вдається – вони "не можуть організувати ефективні наступальні дії на оперативному рівні". Така оцінка суголосна з українським баченням: представник ГУР МО Андрій Юсов також вважає, що вимога взяти Авдіївку – це політичне завдання.
Іще британці зауважують, що проросійські "воєнкори" жорстко критикують тактику російських військових і невдачі на Авдіївському напрямку для держави-агресора є викликом – утім, як і невдачі в Україні загалом.
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В Україні розповіли про втрати росіян
- Рустем Умєров у телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном торкнувся питання втрат окупантів під Авдіївкою. "Втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів", – сказав він.
- А Володимир Зеленський повідомив, що під час спроб оточити Авдіївку Росія втратила щонайменше одну бригаду.