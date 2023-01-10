Росіяни під Бахмутом різко порозумнішали й зрозуміли, де є найкращі пральні машинки

Удача остаточно покинула Владіміра Путіна. Рік почався зі знищення в Макіївці сотень російських солдатів з Саратова і Самари. Далі – втрата останніх позицій російської православної церкви в Україні.

Пригожин робить цікаві висновки

Але перейдемо до питання війни та миру. Наші західні партнери кардинально змінили підходи у системі та номенклатурі зброї, яку постачають в Україну. Вже анонсований наступний "Рамштайн". Це буде скоро – 20 січня.

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Росіяни можуть побоюватися, що головні донати на підтримку української армії до цього часу вже зроблять. Я думаю, що на цьому "Рамштайні" союзники схвалять рішення про постачання Україні танків. Швидше за все, це будуть Leopard.

На цьому політичному тлі гляньмо на лінію фронту. Де у нас найважчі бої? Під Бахмутом та Соледаром. Кадри, які зняли з квадрокоптера дійсно тішать. Але з іншого боку думаєш, що ми воюємо з повними ідіотами, коли бачиш українські поля завалені трупами російських солдатів.

Керівник терористичної ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, судячи з усього, людина не дурна. Він робить дуже цікаві висновки. Так, у нього маса яскравих та хайпових відео, він фотографується з трупами і живими, навідується до українських військовополонених.

Ця людина потрохи набирає політичну вагу в Росії. У нього, як і в Кадирова, з'явилася своя думка, яку чути на тлі мовчання російських овець. Він каже про те, що, мовляв, треба закінчити війну.

М'ясорубки в Москві кращі, ніж під Бахмутом

А це що таке? Де ж Путін? А, ми бачили його самотнього в храмі. Може, там якраз чортів виганяли, а камера зняла одного з них? Тобто Путіна.

У словах Пригожина помітний цікавий посил – де ворог? Де ворог Росії й чому російські бойовики зазнають таких втрат? Хто винен?

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Я бачу, що ці хлопці дуже швидко й сильно порозумнішали. Вони зрозуміли, де найкраще брати пральні машинки. Вони прекрасно усвідомлюють, що краще не їхати далеко від Москви, адже там безліч багатств. Багато всього цікавого – шуби, міксери та м'ясорубки. Не такі м'ясорубки, як під Бахмутом, а ті, які вмикаються в розетку. Значить еліта на Рубльовці – "г", так?

Шановні зеки, якщо ви хочете побороти бюрократію та корупцію у Москві, то не треба вмирати під Бахмутом чи Соледаром. Вперед-вперед, прямо зараз займіться собою. А ми подивимось, бо буде дуже цікаво.