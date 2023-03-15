Під Бахмутом українські воїни знищили російський бомбардувальник Су-24: епічне відео

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається вкрай складною, однак українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам, знищуючи особовий склад та техніку Росії. Зокрема, стало відомо, що наші воїни приземлили ворожий бомбардувальник Су-24.

У середу, 15 березня, воїни 93-ї бригади Збройних Сил знищили літальний апарат Су-24 окупантів. До речі, від початку широкомасштабного вторгнення у Росії стало менше літаків аж на 304 одиниці.

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Мінус ще один потужний бомбардувальник

Слід сказати, що Су-24 – це російський тактичний фронтовий бомбардувальник. Важливо, що у нього є крило змінної стріловидності, яке призначене для завдання ракетно-бомбових ударів по простих і складних цілях у будь-яку погоду та у будь-який час доби. Також він може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

Воїнами 93-ї бригади було знищено бомбардувальник ВПС Росії (Військово-повітряних сил – 24 Канал) Су-24. Бачили б ви ту радість, хлопців, після влучання,

– йдеться в повідомленні UA Military Flight team.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував цю успішну операцію наших військових. Як він зазначив, у ворога "мінус одна сушка під Бахмутом".

Як горів ворожий Су-24 після збиття: дивіться відео UA Military Flight team

Втрати окупантів: останні новини

Як повідомляє Генштаб, станом на 15 березня від початку великого вторгнення у лютому минулого року на війні проти нашої держави загинуло 161 520 загарбників. Разом з тим лише за попередню добу – близько тисячі окупантів.

Також згадаємо, що Путін на досягнутому зупинятися не збирається – себто йому потрібно більше "гарматного м'яса". Журналісти припустили, що від початку квітня цього року Кремль може розпочати другу хвилю так званої "часткової мобілізації".

Хоча чи доцільно говорити про "другу хвилю", коли перша не закінчилась, адже відповідного указу щодо цього від президента Росії не було? Ймовірно, не так важливо.

Більш суттєвим є те, що, як зазначають ЗМІ, Кремль хоче призвати у лави російської армії ще близько 400 тисяч контрактників. Займатимуться цим процесом військові комісаріати ворожої держави та губернатори регіонів.

Близько 13:30 у мережі з'явились повідомлення від військових про те, що Су-24, який збили ЗСУ, був у розпорядженні бійців приватного батальйону "Вагнера".