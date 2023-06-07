Допомагав підривати колаборантів: під Бахмутом загинув херсонець Сергій Зелінський

На війні з російськими окупантам загинув український воїн Сергій Зелінський. Військовий загинув 4 червня під Бахмутом на Донеччині.

Про загибель Сергія Зелінського написав його друг та колега Віталій Лелюк. Захисник був уродженцем села Кізомис Херсонської області.

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У воїна залишилося двоє діток

Прощання з воїном відбудеться у середу, 7 червня. З українським бійцем будуть прощатися у Хмельницькому у Свято-Георгіївському Храмі.

Зелінського поховають у Хмельницькому у четвер, 8 червня. Небайдужі можуть допомогти родині воїна. Віталій Лелюк додав номер картки сестри воїна Олени – 4149 6293 5554 9213.

У захисника України залишилося двоє дітей – син дошкільного віку та дочка-школярка. Також у військового залишилися дружина та хвора мати.

Як Зелінський допомагав знищувати колаборантів

Віталій Лелюк у коментарі Суспільному розповів, що Зелінський допомагав знищувати колаборантів. Під час окупації Херсона воїн співпрацював з СБУ.

"Все на ньому трималося. І батьки із сестрою, і дітки з жінкою. Сергій був в окупації в Херсоні. Був у підпіллі. Співпрацював із нашою СБУ. Я на жаль не знаю всієї інформації, але за його участю підривалися наші колаборанти. Сергій виробляв вибухівку, брав активну участь, за ним стежили в Херсоні", – розповів чоловік.

Сергій Зелінський поїхав з окупації та вступив до лав ССО. Воїн також був волонтером та головою громадської організації учасників АТО Білозерського району.

Він у 2018 році разом із ветеранами АТО Віталієм Лелюком та Віктором Олексієнком заснував у Херсоні піцерію Sale e pepe. 80% її робітників – колишні військові АТО.