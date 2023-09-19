ЗСУ розбили елітні частини окупантів під час наступу під Бахмутом, – ISW

Запеклі бої під Бахмутом не вщухають. Наші військові знищили там чимало російських бійців. Зокрема, розбили елітні частини окупантів.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, розбити елітні частини російських загарбників вдалося під час успішного наступу на південь від Бахмута. Розповідаємо, на що ще звернули увагу у свіжому звіті.

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Елітні частини окупантів розгромлені

За наявними даними, наші військові під час звільнення Андріївки та Кліщіївки повністю знищили підрозділи:

72-ї мотострілецької бригади,

31-ї гвардійської бригади ВДВ,

83-ї гвардійської бригади ВДВ.

В Інституті зазначають, що про це свідчить заява командира російського батальйону "Схід" Алєксандра Ходаковського. Він розповів про загибель командира 31-ї бригади ВДВ. Що стосується 72-ї мотострілецької бригади, то вона, швидше за все, виявилася неефективною у бою. Правда, достеменно невідомо, яких втрат зазнав ворог.

У звіті звернули увагу на те, що відповідні підрозділи ВДВ йшли у контратаки та намагалися відкинути наступ наших захисників поблизу Бахмута. Ймовірно, вони зазнали значних втрат.

Оскільки просування ЗСУ на південь від Бахмута стало причиною знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то окупантам потрібно буде потурбуватися про перерозподіл. Не виключено, що їх спрямують на оборону на південь від міста.

Чому важливе звільнення Кліщіївки

Відповісти на це питання спробував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зазначив, що росіяни продовжуватимуть спроби йти в контратаки та відбивати втрачені позиції.

Що стосується важливості, то вона така ж, як і в Андріївки. Втрата контролю над Кліщіївкою може стати причиною того, що окупанти повністю втрачають південно-західний сектор.

Логістична артерія, яка поєднує між собою Горлівку та Бахмут, буде втрачена найближчим часом, тому що не маючи Кліщіївки, Андріївки, а на підході й Курдюмівка, росіяни не зможуть утримувати територію по правий фланг від цієї траси,

– розповів Олександр Коваленко.

Коваленко додав, що російським загарбникам доведеться поступово відходити. І цього їм ніяк не зупинити.