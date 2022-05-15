Під боком у Росії з'явиться внутрішнє море НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і підписав з ним угоду, яка зобов'язує Велику Британію допомагати Фінляндії ну, і навпаки, в разі нападу на цю країну.

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Як можна зрозуміти, сенс цієї угоди – захистити Фінляндію на період, коли буде розглядатися її заявка до Північноатлантичного союзу.

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У західних столицях дуже бояться, що скажений російський президент може так образитися на Фінляндію і на Швецію, якщо ті подадуть заявку до Північноатлантичного союзу, що спробує влаштувати якусь провокацію і на півночі Європи.

І щоб Путіну це не спадало на думку, зараз і у Гельсінкі, і у Стокгольмі намагаються виробити чітку систему гарантій, яка буде працювати саме до того моменту, поки Фінляндія і Швеція не стануть повноправними членами НАТО і не будуть захищені ядерною парасолькою США, Великої Британії та Франції від агресивних намірів непередбаченого кремлівського режиму.

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У Гельсінкі говорять, що Фінляндія стане членом Північноатлантичного союзу на 99,9%. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр країни Олександр Стубб, який підкреслив, що за все це потрібно дякувати тільки одній людині – російському президенту Володимиру Путіну.

Дійсно, до путінського нападу на Україну у Гельсінкі навіть не думали про можливість вступу до НАТО і тим більше не думали про можливість подачі заявки до Північноатлантичного союзу в Стокгольмі. Наступ Путіна на Україну змінив все у Європі. Всі зрозуміли, з наскільки агресивним, непередбачуваним режимом має справу цивілізований світ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що якщо Фінляндія і Швеція дійсно наважаться вступити до Північноатлантичного союзу, там їх зустрінуть з обіймами. Вступ обох країн значно покращить безпеку в Європі, вони мають сучасні збройні сили, а також стратегічні позиції, які дозволять НАТО ще більш ефективно захищатися від імовірної російської агресії та провокацій путінського режиму.

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Росію "потоплять" внутрішні моря НАТО

Можна сказати, що тоді вся Балтика почне потроху перетворюватися на внутрішнє море НАТО. Однак нам потрібно не тільки це. Нам потрібно, щоб на внутрішнє море НАТО перетворилося Чорне море.

І щоб Росія тільки одна зі своїм не дуже ефективним флотом (який, я сподіваюся, буде до того часу потоплений Військово-морськими Силами України) протистояла всьому тому цивілізованому світу, який буквально оточував її обіймами своєї безпеки й не давав можливості кораблям Чорноморського флоту РФ (якого, я сподіваюся, уже не буде тоді в українському Севастополі) здійснювати будь-які провокативні заходи проти країн регіону.

А це означає звільнення Криму і знищення там колаборантського, антиукраїнського, бандитського режиму. А це означає знищення російської бази у Севастополі. А це означає вступ України й Грузії до НАТО. А це означає інтенсивний розвиток Військово-морських Сил України й Грузії та створення зони безпеки у колишніх грузинських автономіях Абхазії та Південної Осетії, які мають повернутися до грузинської держави у результаті звільнення їхньої території й процесу домовленостей між грузинським, абхазьким і осетинським народами.

Світ, в якому Росія вже не зможе нікому загрожувати і сама буде обмінювати безпеку на економічне зростання, має виглядати зовсім інакше, ніж той світ, в якому ми живемо зараз. Але для цього, як абсолютно точно говорять у Києві, потрібно перемогти Росію, відновити територіальну цілісність і зробити все можливе, щоб у найближче десятиріччя російський режим не загрожував би людству.

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