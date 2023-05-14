Головне – результат: хто міг здійснити авіатрощу під Брянськом та кого Росія призначить винними

У Росії 13 травня впали 2 вертольоти та 2 винищувачі. Є два сценарії, що могло відбутись під Брянськом: повітряні судна могла збити диверсійна група у Росії або з території України.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, збиття 4-х російських літаків – це великий результат.

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"Дійсно, це великий результат. Хто б це не зробив – не важливо, головне – результат. Чотири російські повітряні судна вже ніколи не будуть літати, у тому числі – пілоти цих літаків", – відзначив він.

Є 2 сценарії авіатрощі

Ступак зазначив, що за першим сценарієм повітряні судна могла збити диверсійна група на території Росії. У такому випадку Кремль звинуватить прикордонну службу, за те, що вони пропустили ДРГ, яка перетнула кордон.

Другими отримає "на горіхи" ФСБ, бо пропустила діяльність диверсійної групи на території Росії. Військові та росгвардія там будуть винними за компанію, бо допомагали,

– вважає співрозмовник.

Як стверджує ексспівробітник СБУ, другий сценарій – вертольоти та винищувачі могли збити із території України. Якщо було саме так, то Кремль призначить винними російських військових та міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Експерт Українського інституту майбутнього додав: у випадку, якщо другий сценарій правдивий, то власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин не пропустить можливості облаяти військове керівництво Росії та проголосить нові цинічні заяви.

Ступак про збиття літаків під Брянськом: дивіться відео

Цікаві деталі авіатрощі під Брянськом

Іван Ступак помітив цікаву деталі. Російські спецслужби заявили, що у вертольота Мі-8 відмовив двигун, тому повітряне судно загорілось та впало. Однак на відео помітно, що на зустріч літаку летіла ракета, яка потрапила в кабіну. Причина точно не у двигуні.

Ці 4 одиниці виконували бойове завдання: каральну операцію біля Чернігівської, Сумської областей. Два гелікоптери Мі-8 радіоелектронної боротьби летять, створюють навколо себе велику хмару електронних завад. Наші зенітники не зможуть поцілити у ці гелікоптери й те, що вони охороняють,

– сказав він.

Колишній співробітник СБУ підкреслив, що бойові судна супроводжували літак Су-34, який виконував бойове завдання разом із "розумними" бомбами. Він пояснив, що це звичайні бомби, на які вішають спеціальні крильця, вони стають плануючими, можуть керуватися в польоті та бути точнішими.

"А Су-35 охороняв усе це "кодло", що летіло на територію України бомбардувати. Росіяни самі пишуть, що, можливо, підлетіли занадто близько до території України та були збиті", – зауважив Ступак.

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