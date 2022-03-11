Хоробрі українські воїни завдають ворогу шалених втрат. Число убитих окупантів вже перевалило за десяток тисяч, а здача у полон та захоплення техніки стали буденністю.

Українським воїнам вдалося вщент розбити колону чеченців, яка прямувала до Києва. Кадирівці особливого воєнного хисту при зустрічі з українськими героями проявити не зуміли.

До речі Не треба перебільшувати міфічні розповіді про чеченців чи "вагнерівців", – Денисенко

Ліквідований соратник Кадирова

Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, під Бучею вдалося ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова.

Чеченці справді заходили на деякі позиції, в тій самій Бучі. Але були вщент розбиті. Був вбитий і один з найближчих соратників Кадирова,

– сказав він.

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