Під Бучею ліквідовано одного з найближчих соратників Кадирова, – Денисенко
11 березня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Хоробрі українські воїни завдають ворогу шалених втрат. Число убитих окупантів вже перевалило за десяток тисяч, а здача у полон та захоплення техніки стали буденністю.
Українським воїнам вдалося вщент розбити колону чеченців, яка прямувала до Києва. Кадирівці особливого воєнного хисту при зустрічі з українськими героями проявити не зуміли.
До речі Не треба перебільшувати міфічні розповіді про чеченців чи "вагнерівців", – Денисенко
Ліквідований соратник Кадирова
Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, під Бучею вдалося ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова.
Чеченці справді заходили на деякі позиції, в тій самій Бучі. Але були вщент розбиті. Був вбитий і один з найближчих соратників Кадирова,
– сказав він.
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